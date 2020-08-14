Воронежских водителей предупредили о массовых проверках

Полицейские обещают особое внимание уделять водителям навеселе. Фото: из архива «КП»

В региональном ГУ МВД предупредили о массовых проверках вечером и ночью 14 августа. На заранее выбранном участке дороги будут останавливать все машины. Особое внимание уделят проверке водителей на алкоголь и наркотики.

Автолюбителям напоминают: тем из них, которые будут задержаны в состоянии опьянения или под кайфом, грозит лишение прав на срок от полутора до двух лет и штраф - 30 тысяч рублей. А за повторное подобное грубейшее нарушение правил уже может быть заведено уголовное дело.

Всем, кто стал свидетелем грубых нарушений правил, особенно тем, кто заметил явно неадекватного водителя, просят сообщить об этом ближайшему наряду ДПС, либо в дежурную часть по телефону 269-61-02 (круглосуточно) или по телефону 02.