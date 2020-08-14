С вокзала «Воронеж-1» пустят новую электричку

Новая электричка доедет до Колодезной за 1 час 17 минут. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ППК «Черноземье» сообщили, что с 17 августа до станции Колодезная Каширского района пустят новую электричку. Она будет ездить до 16 октября ежедневно, кроме субботы и воскресенья.

Пригородный поезд стартует с вокзала «Воронеж-1» в 6.38. В Березовой Роще он будет в 6.45, в Отрожке – в 6.53, на Придаче – в 7.07, на Машмете – в 7.13, в Масловке – в 7.20, в Боево – в 7.38 и, наконец, в Колодезной в 7.55.

Стоянка на всех перечисленных крупных станциях – одна минута. Исключение – Отрожка и Машмет. Там поезд будет стоять две минуты.