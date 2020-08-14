Житель Воронежской области хранил у себя в гараже маковую соломку

Россыпь подозрительного растительного вещества оперативники обнаружили а гараже подозреваемого. Фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области.

37-летний житель села Заболотовка Ольховатского района может отправиться на 10 лет в тюрьму за хранение наркотика.

Оперативники нашли в его гараже маковую соломку, весом более 700 граммов. Это является крупным размером. Кроме того, в ГУ МВД по Воронежской области сообщили, что житель Заболотовки уже имеет судимость за убийство.

- В ходе обыска в гаражном боксе оперативники обнаружили на полу россыпь растительного вещества. Экспертиза показала, что это маковая соломка. Подозреваемый пояснил, что он ее сорвал летом текущего года в поле в окрестностях поселка, принес в свой гараж и стал хранить для последующего личного употребления, - сообщили в полиции.