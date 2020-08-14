В Воронежском заповеднике показали жизнь разоренного гнезда земляного шмеля

Воронежский заповедник показал жизнь разоренного гнезда земляного шмеля. На видео Александра Черемухина рабочие особи суматошно бегают, переворачивая пустые коконы вышедших из куколок половых особей. Не видно матки - она погибла, выполнив свои обязанности по откладке яиц. Рабочие особи по привычке охраняют гнездо, в конце лета и осенью они тоже погибнут – зимовать они не смогут.

- Не просто найти весной надёжно защищенные укрытия для основания нового гнезда. Хорошо для этого подходят покинутые глубокие норы мышей. Иногда самки вынуждены основывать гнезда в ямках, неглубоко в земле, в этом случае их часто разоряют ежи, лисицы, кабаны и собаки. Земляной шмель – один из лучших опылителей сельскохозяйственных бобовых растений. Он специально, как опылитель был завезен в Новую Зеландию, - отметил сотрудник заповедника Виктор Емец.