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В Воронежском заповеднике показали жизнь разоренного гнезда земляного шмеля

Рабочие особи суматошно бегают, переворачивая пустые коконы
Татьяна МистюковаТатьянаМистюкова
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Воронежский заповедник показал жизнь разоренного гнезда земляного шмеля. На видео Александра Черемухина рабочие особи суматошно бегают, переворачивая пустые коконы вышедших из куколок половых особей. Не видно матки - она погибла, выполнив свои обязанности по откладке яиц. Рабочие особи по привычке охраняют гнездо, в конце лета и осенью они тоже погибнут – зимовать они не смогут.

- Не просто найти весной надёжно защищенные укрытия для основания нового гнезда. Хорошо для этого подходят покинутые глубокие норы мышей. Иногда самки вынуждены основывать гнезда в ямках, неглубоко в земле, в этом случае их часто разоряют ежи, лисицы, кабаны и собаки. Земляной шмель – один из лучших опылителей сельскохозяйственных бобовых растений. Он специально, как опылитель был завезен в Новую Зеландию, - отметил сотрудник заповедника Виктор Емец.

Живой уголок