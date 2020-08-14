Со свалок Железнодорожного района Воронежа вывезли 576 кубометров мусора

фото с сайта мэрии Воронежа

В Железнодорожном районе планомерно ликвидируют свалки мусора и места захламления. С начала этого весенне-летнего сезона привели в порядок 17 территорий: Р. Люксембург, Белорусская,111, переулок Педагогический,6, Харьковская,7, Конституции,7, Нежинская, Никитина, Родниковая, Урывского, территория, прилегающая к детскому лагерю «Кристалл», ДОЛ «Костер», ул. Артамонова и другие.

В общей сложности с этих адресов вывезли 576 кубометров различного мусора.

- Обычно для уборки свалок используется ломовоз, однако в труднодоступных местах мусор вывозится с помощью фронтального погрузчика и самосвала, - рассказали в управе Железнодорожного района. – Работа по ликвидации свалок продлится до 30 ноября.