В лифте воронежской многоэтажки мужчина сорвал с женщины цепочку

Из архива "КП".

40-летний житель сопредельного государства напал на 67-летнюю жительницу Воронежа.

Женщина днем возвращалась домой, в подъезде своего дома на улице Беговая в кабину лифта к ней зашел неизвестный мужчина. Он сорвал у нее с шеи золотую цепочку, после чего скрылся.

Уже в отделе полиции потерпевшая написала на него заявление и указала сумму ущерба - она составила около 20 тысяч рублей.

- Приметы мужчины и картину произошедшего удалось восстановить по камерам видеонаблюдения. В скором времени его задержали в Северном микрорайоне. В отделе полиции житель сопредельного государства признался в преступлении и рассказал, что похищенное ювелирное изделие сдал в ломбард, а вырученные деньги потратил на личные цели, - пояснили в ГУ МВД по Воронежской области.

По статье УК РФ "Грабеж" 40-летнего мужчину могут посадить на срок до четырех лет. Сейчас подозреваемый находится в изоляторе временного содержания.