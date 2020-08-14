Прокуратура выяснит, кто виноват в травме 7-летней девочки на детской площадке в Воронеже

У ребенка диагностировали перелом руки Фото: из архива «КП»

Семилетняя жительница Железнодорожного района, гуляя 13 августа по детской площадке в сквере «Артамоновский», получила серьезную травму руки. Ребенок споткнулся о торчащий из земли электрический кабель и упал на бетонный бордюр. В результате у девочки диагностировали перелом.

Расследованием обстоятельств ЧП занялись полицейские, а районная прокуратура взяла его на свой контроль.

- По данному факту прокуратурой района организовано проведение проверки соответствия игровой площадки требованиям действующего законодательства, - рассказали в прокуратуре Воронежской области.