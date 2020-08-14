В Воронеже жильцы дома без всякой аварии остались без воды на два дня

Воды в кранах дома № 66 по улице Кривошеина не будет до вечера 14 августа. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жильцы дома № 66 по улице Кривошеина пожаловались на то, что уже вторые сутки у них нет воды. Никакой. Сотрудники обслуживающей дом УК Советского района повесили объявление о том, что в подвале будет ремонт. И из-за него воду отключат 13 августа с 9.00 до 21.00. Однако даже поздним вечером из кранов так ничего и не потекло.

Жильцы дома спросили у рабочих, что творится в подвале. Они вроде бы заявили, что нет материалов для завершения ремонтных работ. Подвоз воды к дому к вечеру 13 августа организован не был.

Директор УК Советского района Павел Матросов так прокомментировал ситуацию:

- В доме № 66 по улице Кривошеина 13 августа сотрудники УК Советского района начали замену разводки системы холодного водоснабжения в подвале. Ветхие трубы меняют на новые. Горячее водоснабжение в доме также отключили, чтобы не было подмеса. Во время проведения работ возникли технологические сложности с присоединением новых коммуникаций к стоякам, поэтому завершить ремонт в обозначенные сроки не удалось. 14 августа специалисты эту проблему решат, к вечеру холодная и горячая вода появятся в квартирах. При этом сегодня с утра во дворе дома организован подвоз технической воды, «бочка» будет стоять там целый день. Приносим жителям извинения за причиненные неудобства.

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