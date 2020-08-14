В Воронеже еще одна женщина с коронавирусом стала мамой

фото со страницы департамента здравоохранения Воронежской области в Instagram.

В «красной зоне» воронежской областной больницы родился еще один ребенок. Как рассказали в облздраве, мама малыша наблюдалась в перинатальном центре и готовилась к естественным родам. Но потом пришел положительный анализ на коронавирус, поэтому рожать женщине пришлось в окружении медиков в защитных костюмах. Малыш появился на свет здоровым, его сразу же отправили в областную детскую больницу для наблюдения. Врачи изолировали мальчика в отдельном боксе для проведения диагностики, в том числе взятия анализов на Covid-19. Маму допустят к малышу, как только ее тест на инфекцию будет отрицательным.

- Особенность родов в условиях инфекционного стационара заключается в том, что всем женщинам с коронавирусом показано кесарево сечение. Это исключает проблемы с дыханием, которые могут возникнуть при естественных родах. Важно извлечь ребенка хирургически еще и потому, что при прохождении через родовые пути малыш рискует заразиться от мамы, - пояснили в региональном департаменте здравоохранения.

По данным ведомства, за время эпидемии в перепрофилированном втором корпусе ВОКБ №1 гинекологическую помощь получили около 40 женщин. Медики провели семь операций, из которых шесть - роды, одна - лапароскопия при острой гинекологической патологии. Отметим, что ранее облздрав сообщал о трех младенцах, появившихся в условиях «красной зоны».