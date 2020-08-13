Воронежский корабль-музей застраховали на 175 миллионов рублей

От набегов вандалов, особенно активизирующихся ночью, "Гото Предистинацию" защитили. Фото: Юрий КОЗЛОВ

Корабль-музей «Гото Предестинация» прошел обязательную для пассажирского теплохода, которым, по сути, он является, процедуру страхования. КАСКО по правилам оформляют каждый год.

Найти страховщика удалось со второй попытки. Первая состоялась в апреле. Тогда за услуги страхования предлагали максимум 400 тысяч рублей, теперь, по данным сайта госзакупок, придется заплатить 430 тысяч.

Справка «КП»

Корабль-музей «Гото Предестинация» («Божье предвидение») –копия парусного линейного корабля времен Петра I, который спустили на воду в 1700 году. В те времена на этом грозном судне шли в военный поход на Азов. В 1712 году его продали туркам. В 1718 году корабль признали непригодным и продали на слом.

Копию «Гото Предестинации» пришвартовали у Адмиралтейской площади в июле 2014 года. Строили его на протяжении трех лет.