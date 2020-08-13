В Воронеже перекресток на левом берегу перекроют на две недели

С 8.00 17 августа до 17.00 31 августа в Воронеже перекроют перекресток улиц Костромской и Цимлянской. Об этом сообщили в региональном управлении ГИБДД. Как частным машинам, так и общественному транспорту придется пускаться в объезд.

Во время перекрытия перекресток раскопают, чтобы отремонтировать участок газопровода. Сотрудники ГИБДД призывают водителей, привыкших там ездить, заранее задуматься, как изменить свой привычный маршрут. Также их просят не оставлять машины в местах, где будет проходить ремонт.

Вы стали свидетелем достойного внимания события? Сообщите об этом нашим журналистам по электронной почте: kp.vrn@phkp.ru, по телефону: 27-27-927 или напишите нам "Вконтакте".