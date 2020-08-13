В Воронеже школьнику, пожаловавшемуся Путину на «тройку», заменили аттестат

Теперь в аттестате Дениса Фусаря троек нет. Фото: Александр ГЛУЗ

Воронежский девятиклассник Денис Фусарь добился того, чтобы из его аттестата убрали «тройку» по математике. Для этого ему пришлось обратиться в администрацию Президента России. Денис сообщил федеральным чиновникам, что «тройку» ему выставили за шестой класс, хотя в дальнейшем по алгебре и геометрии у него были две «четверки». Между тем «трояк» очень портил юноше общий балл, необходимый для поступления в колледж, где он намерен продолжить обучение.

В результате 12 августа Денис получил новый аттестат. В мэрии решение о его замене прокомментировали так:

- По обращению ученика 9 класса, который не согласен с включением оценки по математике в аттестат, были запрошены дополнительные разъяснения в профильном министерстве. Сотрудники федерального ведомства сообщили, что ему может быть выдан аттестат без включения в него «тройки». Обратившемуся ученику был выдан такой аттестат. Это же касается и других подобных случаев (если они есть, то единичные) – все такие спорные моменты будут решаться индивидуально после обращения в учебное заведение.

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