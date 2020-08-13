Старейшая газета Воронежа перейдет областным властям за 6,7 миллионов рублей

На сайте департамента имущественных и земельных отношений регионального правительства появилась информация о сделке по приобретению газеты «Коммуна». Одно из старейших изданий области, которому в 2017 году исполнилось 100 лет, перейдет под крыло АО «Студия «Губерния». Для этого областные власти увеличат ее капитал на 6,7 миллиона рублей.

- Ожидается, что после завершения сделки «Коммуна» перейдет в полную собственность властей региона: СМИ войдет в состав студии «Губерния», - прокомментировали готовящуюся сделку в областном правительстве. - 6,7 млн рублей будет не доходом нынешних собственников «Коммуны», эта сумма покроет большую кредиторскую задолженность компании. Облправительство согласилось спасти бренд, учитывая, что сейчас предприятие оказалось в плачевном финансовом положении. Суммы, которые получат собственники за свои доли, в десятки раз меньше, чем фигурирующая в открытых данных цифра. Параллельно разрабатывается обновленная концепция «Коммуны» , а также определяют количество ее сотрудников, топ-менеджмент, уровень зарплат.

Главный редактор «Коммуны» Виктор Руденко в целом подтвердил информацию, отметив, однако, что сделка далеко не закончена:

- Она находится где-то, образно говоря, в середине пути. Многое решится в середине сентября на собрании учредителей. За 6,7 миллиона региональное правительство приобретет права учредителя и бренд издания. Надо отметить, что в сельской местности наше издание до сих пор ассоциируют с органом областной администрации. По поводу личных планов, равно как о будущем редакции пока говорить не готов.

Любопытно, что в публичную сферу информация попала в день рождения бывшего главного редактора «Коммуны» Виталия Жихарева, ему 13 августа исполнилось 72 года. Он пока еще входит в состав учредителей издания вместе с Анатолием Бавыкиным, Анной Фирсовой, Рудольфом Ходеевым, Александром Карецким, Олегом Рябченко, Виктором Силиным и Светланой Ваулиной. Им принадлежит по 10 процентов акций. Еще 20% - у нынешнего главного редактора и гендиректора Виктора Руденко.

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