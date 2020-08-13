В Воронеже зооволонтеры выходили раненого ежика

страница сообщества "Центр охраны животных «Наша природа» в ВК

Зооволонтеры из воронежского центра охраны животных «Наша природа» вылечили белогрудого ежика, который попал к ним из Новой Усмани. Там его нашли местные жители прямо на дороге, под палящим солнцем.

Обследование показало, что у колючего сломана лапка, да еще и в двух местах. На днях лечение малыша закончилось и опекуны отпустили его в лес.

- Наш распрекрасный белогрудый ёжик Бусинка помахал всем своим фанатам лапкой и скрылся в траве. Для него всё закончилось хорошо, двойной перелом уже практически сросся, лапка в норме и не мешает ему бегать. Давайте пожелаем ему удачной охоты! - такое сообщение появилось на странице центра в соцсети «Вконтакте».

Кстати, вместе с Бусей на волю улетел и другой пациент – ястреб-перепелятник, также вылеченный от ран.