В 2021 году в Воронеже установят скульптуру, посвященную «детям войны»

В 2021 году в столице Черноземья появится скульптурная композиция, посвященная «детям войны». Концепцию памятника военным поколениям наших земляков обсудили в мэрии Воронежа с участием активистов общественных организаций, представляющих интересы воронежцев, детство которых прошло в военные годы Гражданской и Великой Отечественной. Установку памятника приурочат к 80-летию с начала Великой Отечественной войны, отметил мэр Вадим Кстенин.

До конца 2020 года запланирован конкурс проектов, в результате которого определят облик скульптурной композиции, которую установят в Воронеже. В качестве места размещения памятника «Дети войны» предлагают несколько вариантов – Первомайский сквер, мемориальная зона на улице Театральной, на выезде с проспекта Патриотов, где установлен танк Т-34, а также в сквере на улице Ворошилова. За два месяца предлагают определиться с местом размещения и проголосовать на заседании городской комиссии по культурному наследию.