Жители левого берега Воронежа остались без кипятка

Воду обещают вернуть в середине дня Фото: из архива «КП»

Жителям 67 домов на семи улицах Левобережного района Воронежа 13 августа неожиданно отключили горячую воду в связи с работами горэлектросети на котельной, расположенной на улице Туполева. Ориентировочно, кипятка не будет до 15.00.

Вот список домов, находящихся в зоне обслуживания этой котельной:

Иркутская, 15а

Писарева, 1а, 3а, 11а, 13а, 17а, 17б, 17в, 19а

Циолковского, 31, 129, 113/1, 113/2, 113/3, 113/4

Баррикадная, 5, 5а, 7, 7а, 9, 11, 13, 19, 23, 26, 28, 29а, 30, 35, 37, 41

Туполева, 1, 2а, 3, 3а, 3б, 3в, 5, 7, 9, 10, 11, 11а, 11б, 12, 13, 13б, 15, 15а, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 27а, 28, 29, 31б, 38

Айвазовского, 2а

Волгоградская, 47, 49, 51.