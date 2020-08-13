Воронежцам покажут в Костенках, как проходят раскопки

В музее-заповеднике «Костенки» открылась выставка «Археология: ОТ и ДО».

-На археологию со стороны люди смотрят как на очень романтическую профессию, однако трудно себе представить более кропотливую и трудоемкую работу. Сами полевые исследования сопряжены, подчас, с тяжелым физическим трудом: работой лопатой или многочасовым сидением на слое. Но на полевых исследованиях археология не заканчивается: весь раскопанный материал необходимо обработать в камеральных условиях, написать научные отчеты об исследованиях, а затем, в конечном итоге, написать монографию или статью, - анонсировали проект в музее.

На выставке представлены фотографии Сергея Смирнова, фиксирующие процесс полевых исследований, предметы, найденные на стоянке Костенки-11, научные отчеты, полевые чертежи, монографии и статьи.

Выставка продлится до 31 августа.