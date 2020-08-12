Воронежцев предупредили о возможном изменении цвета и вкуса воды из-под крана

Фильтр будут устанавливать в течение суток Фото: из архива «КП»

«РВК-Воронеж» предупреждает жителей Коминтерновского, Ленинского и Советского районов о возможном изменении цвета и вкуса воды в ближайшие дни. Дело в том, что в период с 9.00 13 августа до 9.00 14 августа водоканал планирует вводить в эксплуатацию водный фильтр на ВПС, обслуживающей эти районы.

Если вы заметите в воде посторонние примеси, необходимо дать ей отстояться в течение полутора часов или пропустить воду через бытовой фильтр, а затем прокипятить.

В любом случае, она не представляет угрозы здоровью, заверили в водоканале.