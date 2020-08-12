В Воронеже определили подрядчика, который обновит квартал в 5,6 гектаров в Придонском

Строительство новых многоэтажек в Придонском должны завершить не позже конца 2033 года. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

В мэрии Воронежа подвели итоги торгов, где определялся подрядчик для снова ветхих домов и постройки новых в микрорайоне Придонской. Речь идет о квартале, ограниченном улицами Мосина, Романтиков, Силикатной и Защитников Родины площадью 5,6 гектаров. Сейчас там стоят старые двухэтажные жилые дома.

При начальной стоимости аукциона в 4,9 миллиона рублей решающим стало то, кто ее больше повысит. Предложение в 5,392 миллиона рублей ООО «Специализированный застройщик «Поколение» (этой компанией руководит бизнесмен Александр Кораблин) перебить не смогли ни «Специализированный застройщик СМУ «БиК», ни ООО «СМУ-3».

Теперь подрядчик должен будет разработать проект развития территории, затем снести старые дома, при этом позаботившись о новом жилье для людей. Сделать это нужно будет до конца 2029 года. А не позже окончания 2033 года необходимо возвести новые многоэтажки с соответствующей инфраструктурой и дорогами. В этот процесс активно вовлекут компанию «ЖБИ-2 Инвест», владельцем которой также является Кораблин.

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