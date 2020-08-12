В Воронеже на месяц закрыли два общепита

Суд удовлетворил иски регионального управления Роспотребнодзора о приостановлении работы двух предприятий общественного питания. Оба заведения расположены по соседству с овощным мелкооптовым рынком в Левобережном районе и имеют один адрес - улица Дубровина, 5а.

Среди выявленные проверяющими нарушений – отсутствие у работников масок и перчаток, отсутствие «входного фильтра», контроля температуры работников, отсутствие дезсредств, полная антисанитария в помещениях, пыль и грязь. И это только часть претензий, отраженных санврачами в протоколах проверки.

Решением Левобережного суда оба заведения с 7 августа закрыты на 30 суток.