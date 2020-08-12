В пригороде Воронежа ликвидировали 12 лесных свалок

фото с сайта управления лесхоза Воронежской области

Сотрудники Семилукского лесничества провели очередную акцию по сбору мусора в пригородных лесах. На этот раз они отправились в окрестности улиц Антонова-Овсиенко, Е. Зеленко, 9 Января, Героев Сибиряков, ул. Латненская. С обнаруженных здесь свалок вывезли в общей сложности более 40 кубометров строительных и бытовых отходов. К слову, многие свалки годами уродовали лес.

А чтобы впредь отучить привыкших сбрасывать мусор в лес граждан, здесь будет усилено рейдовое патрулирование, и нарушителей санитарного порядка будут наказывать рублем.

- За загрязнение лесов отходами производства и потребления граждан могут оштрафовать в размере от 2 до 3,5 тысяч рублей, должностных лиц - от 10 до 25 тысяч рублей, юридических лиц - от 100 до 300 тысяч рублей, - напомнили в управлении лесхоза области.