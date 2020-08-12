В Воронеже пожилой водитель сбил мотоциклиста с девушкой-пассажиркой

Девушке, ехавшей на мотоцикле, оказывают помощь. Фото: кадр с видео

Во вторник, 11 августа, в 20.15 у дома № 116 а на Московском проспекте, недалеко от остановки «Кафе Рай», случилась авария. Мотоциклист, везший девушку, был сбит «Ладой». Авария попала на видео. В нем сняты последствия ДТП. Девушка лежала на дороге, ей оказывала помощь бригада «скорой».

- 77-летний водитель «Лады-Ларгус», ехавший со стороны улицы Хользунова в направлении Бульвара Победы при перестроении не пропустил мотоциклиста на «Ямахе». В результате 29-летний байкер и 25-летняя девушка, находившаяся на заднем сидении, попали в больницу. Им оказали первую помощь и после этого отпустили домой, - рассказали в городском отделе пропаганды УГИБДД регионального ГУ МВД.

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