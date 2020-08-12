В Воронежской области водитель врезался в столб: ранены двое

37-летнего водителя и его 39-летнего пассажира отвезли в больницу. Фото: из архива «КП»

Во вторник, 11 августа, в 16.05 у дома № 185 на улице Мира села Садовое Аннинского района произошла авария.

По данным полиции, 37-летний местный житель, руливший «Москвичом-М214100», будучи пьяным, потерял контроль над машиной, выехал на обочину противоположной стороны дороги и врезался в электрический столб. В результате он сам и его 39-летний пассажир, также житель Аннинского района, попали в больницу с травмами разной степени тяжести.

- Всего в Воронежской области за сутки зарегистрировали 123 ДТП, из них 94 случились в Воронеже, 22 – в районах и еще семь – на федеральных трассах, - сообщили в региональном ГУ МВД. - В 11 авариях получили травмы 13 человек.

В полиции также привели статистику по нарушениям:

- За прошедшие сутки 8635 жителей области оштрафовали за превышение скорости. Задержали 18 пьяных водителей. Еще 138 попались, когда ехали на красный или желтый свет. 98 водителей ждет штраф за тонировку стекол. Еще 83 раскошелятся за непристегнутый ремень. 55 водителей ответят за то, что не пропускали людей. Впрочем, и 29 пешеходов привлекались к ответственности за нарушения правил. Всего 11 августа проштрафились 10160 участников дорожного движения.

Вы стали свидетелем достойного внимания события? Сообщите об этом нашим журналистам по электронной почте: kp.vrn@phkp.ru, по телефону: 27-27-927 или напишите нам "Вконтакте".