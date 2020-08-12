Воронежцы выступили за строительство поликлиники у инфекционной больницы

Новый медцентр. Фото: из архива «КП»

Жители столицы Черноземья поддержали расширение новой инфекционной больницы на улице Ростовской. Воронежцы могли оставить свой голос на информационном портале «Активный электронный гражданин». По результатам опроса, в котором поучаствовали 230 человек, 173 выступили за дополнительное возведение поликлиники и административного корпуса, еще 57 - отправили свои предложения и замечания.

Расширение медучреждения необходимо для его полноценной работы. Однако возникла проблема - земли, на которых власти планируют возвести дополнительные корпуса, относятся к лесному фонду. А там закон не разрешает капитальное строительство. Это возможно только после внесения изменений в генплан застройки Воронежа и проведения общественных обсуждений. Для чего и решили использовать портал департамента цифрового развития области.

Напомним, решение о начале строительства инфекционной больницы, оснащенной высокотехнологичным оборудованием для компьютерной томографии, эндо и рентгеноскопии, было принято еще 22 апреля. Сначала медцентр на 200 коек будут использовать для лечения зараженных коронавирусом, после он станет полноценной инфекционной больницей. Первых пациентов с Covid-19 сюда перевели 20 июля.