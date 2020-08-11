Житель Воронежской области решил выпить с прохожими и лишился 25 тысяч рублей

Не пейте с кем попало! На днях 31-летний житель Новоусманского района стал жертвой ограбления после того, как выпил на улице с незнакомцами. Инцидент произошел в вечернее время на остановке Димитрова. Мужчина составил компанию выпивавшим. В ходе общения один из собутыльников ударил его в голову, после чего похитил у него сумку. А в ней находились ценные вещи около 25 тысяч рублей.

Оперативники изучили записи камер видеонаблюдения и установили личность грабителя-дебошира. 43-летнего подозреваемого задержали в Железнодорожном районе. В отделе полиции он признался, что начудил из-за алкогольного опьянения.

За грабеж ему грозит до семи лет лишения свободы.