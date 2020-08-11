В Воронеже на капремонт Дома кантонистов выделяют 8 млн рублей

Городские власти ищут подрядчика для капремонта Дома кантонистов (ул. Сакко и Ванцетти, 76). Заявки на аукцион принимают до 18 августа. Согласно контракта, необходимо усилить фундамент, отремонтировать систему отопления, фасад, подвал, чердак, кровлю, подъезды, провести благоустройство. Начальная стоимость работ - 8,18 млн рублей (в ходе торгов ее рассчитывают снизить). Итоги подведут 20 августа.

Трехэтажный жилой многоквартирный дом на улице Сакко и Ванцетти, 76 является объектом культурного наследия регионального значения. Он построен в первой половине XIX века в стиле ампир. Его приобрело военное ведомство для казармы военно-сиротского училища.