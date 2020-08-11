В Воронеже пропал мужчина с татуировкой в виде змеи

У Дмитрия Яковлева довольно запоминающаяся внешность. Фото: поисково-спасательный отряд "Черноземье", ВКонтакте.

В пятницу, 7 августа, ушел из дома на улице Беговой Коминтерновского района и пропал 38-летний Дмитрий Яковлев. Знакомые мужчины, когда отчаялись его найти, обратились к помощи волонтеров поисково-спасательного отряда «Черноземье».

Приметы Дмитрия Яковлева: среднее телосложение, короткая стрижка с залысинами. Особая примета: татуировка на левом плече в виде змеи. В день, когда исчез, Дмитрий был одет в черную футболку с синей надписью, светло-коричневые бриджи, обут в черные кроссовки.

Всех, кто видел этого мужчину, либо знает, где он сейчас, просят позвонить по телефону 8 (960) 131-97-08 (поисково-спасательный отряд «Черноземье») либо 112.

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