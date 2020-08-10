В Воронежской области военные впервые померяются силами в «Соколиной охоте»

Победителей определят и в командном, и в индивидуальном зачете. Фото: с сайта Западного военного округа.

Этап соревнований расчетов тактических комплексов с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) Армейских международных игр-2020 «Соколиная охота» впервые пройдет в Воронежской области. На полигон Погоново съедутся лучшие армейские спортсмены из России и Беларуси. Соревнования стартуют 23 августа.

В течение двух недель военные будут состязаться в скорости подготовки своих комплексов к применению, а также в ведении воздушной разведки и корректировке огня артиллерийских расчетов днем и ночью.

Лучшую команду определят по наименьшей сумме мест, занятых в трех этапах соревнований. Также будут победители и в индивидуальном зачете среди расчетов беспилотников. Их определят по результатам эстафеты и в номинациях «Лучший оператор управления (пилот)», «Лучший техник» и «Лучший стрелок».

Торжественная церемония закрытия конкурса «Соколиная охота» и награждение призеров пройдет 5 сентября на военном аэродроме в Рязанской области.