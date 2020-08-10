В Воронеже обновят старый квартал в районе улицы Торпедо

В мэрии Воронежа утвердили задание на подготовку проекта планировки микрорайона площадью 9,6 гектаров, ограниченного улицами Торпедо, Керамической, Загородной и Машиностроителей. Решение об обновлении этого квартала приняли еще в 2018 году.

Под снос пойдут восемь трехэтажных домов и 30 двухэтажных, два из них признаны аварийными. В то же время несколько зданий не тронут. Это две пятиэтажки, расположенные по адресам: ул. Торпедо, 34, и ул. Машиностроителей, 26а, десятиэтажный дом на Торпедо, 34/1, несколько частных на улице Керамической и детсад (ул. Торпедо, 34).

Авторы проекта должны будут распланировать, в какой очередности будут производить работы. На подготовку документов они получат восемь месяцев. Обычно организацию определяют в ходе торгов, видимо, этот случай тоже не будет исключением.