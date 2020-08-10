В селах Рамонского района Воронежской области днем 11 и 12 августа отключат электричество

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

В ближайшие двое суток жителям Рамонского района Воронежской области придется посидеть без света. Как сообщила администрация «Воронежэнерго» 11 и 12 августа в период с 7.00 до 18.00 будут обесточены несколько населенных пунктов. Причина неудобств – необходимость проведения планового технического обслуживания двух подстанций и линии электропередач.

- Работы проводятся в рамках подготовки электросетевого оборудования к безаварийному прохождению зимнего отопительного периода 2020 – 2021 годов, - отметили энергетики. - Филиал «Россети Центр Воронежэнерго» благодарит потребителей за понимание и приносит извинения за временные неудобства.

Узнать, попадает ли ваш поселок в список отключения, можно на сайте компании.