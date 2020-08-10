В Воронеже будут судить водителя, покалечившего женщину

Полицейские передали в суд уголовное дело 53-летнего воронежца. 30 октября 2018 года у дома № 15 на улице Героев Стратосферы он ехал на «Датсун Он-до» и сбил 60-летнюю женщину.

Во время следствия выяснили, что машина была исправной. В тот вечер около 19.40 53-летний мужчина ехал по средней полосе (всего на этом месте дороги их три) со стороны улицы Циолковского в направлении Ленинградской, слишком поздно увидел пешеходов и не успел вовремя нажать на тормоз. В результате 60-летняя жительница Воронежа была сбита, она получила тяжелые травмы.

По части 1 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств» водителю грозит до двух лет лишения свободы. Возможно, он получит по максимуму. Его вину усугубляет то, что ранее мужчина был неоднократно судим.