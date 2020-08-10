В Воронеже поймали двух воров, обчистивших 26 дач Рамонского района

Полицейские задержали воронежцев 19 и 30 лет по подозрению в 26 кражах с пригородных дач. По версии следствия, с августа 2019-го по июнь 2020 года они ездили на «десятке» по Рамонскому району, забирались в дома, крали там инструменты и бытовую технику. Потом либо сдавали ее в ломбарды, либо оставляли вещи себе. На вырученные от продаж краденного с дач и жили, другой работы ни у того, ни у другого мужчины не было.

- Ущерб от краж составил сумму более 465 тысяч рублей. Оба мужчины (как оказалось, ранее судимые) признали свою вину. 30-летнего отправили под домашний арест, 19-летний до суда будет находится под подпиской о невыезде. Часть похищенных вещей изъяли в ломбардах и в квартирах двух воров во время обыска. По части 3 статьи 158 УК РФ «Кража» обоим грозит до шести лет лишения свободы, - рассказали в региональном ГУ МВД.