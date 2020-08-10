Где в Воронеже не будет горячей воды с 10 по 16 августа

Только холодная вода на этой неделе будет в 692 домах Воронежа. Фото: из архива «КП»

На наступившей неделе, с 10 по 16 августа, горячую воду отключат по всему Воронежу. Больше всего домов останется без нее в Коминтерновском районе – 224, немногим меньше в Левобережном – 218, в Советском и Ленинском – по 70, в Железнодорожном – 51.

Интереснее всего ситуация на этой неделе с отключением горячей воды в Центральном районе. Там ее не будет в 59 домах, но в 12 из них уже 11 августа «тепленькая» появится.

С конкретными домами, которых коснется отключение, вы можете ознакомиться в графике, опубликованном на сайте мэрии, а также на информационном ресурсе компании «Квадры-Воронеж». Важное замечание: если вы не увидели свой адрес в списке городской администрации, это не значит, что его нет и у «Квадры», и наоборот. Почему нельзя сделать единый график, чтобы никто не путался, непонятно. Но пока дела обстоят так.