Воронежцы уже захламляют недавно благоустроенную дамбу

страница сообщества "Мой и твой Воронеж" в ВК

Совсем недавно открылась после благоустройства дамбу, которая не только превратилась в современный спорт объект, но и стала излюбленным местом семейного отдыха горожан. Вот только не все ведут себя там культурно. Например парковку облюбовали поклонники курения кальянов, которые располагаются со своими столами и шезлонгами, занимая места доя машин. А на самой дамбе другая беда – ее постепенно постигает участь всех мест отдыха в Воронеже. Вот такой крик души опубликовал в паблике «Мой и твой Воронеж» участник, пожелавший остаться неизвестным (мы публикуем выдержки из его реплики, поскольку человек настолько возмущен поведением горожан, что не стесняется в выражениях):

- Только недавно облагородили дамбу, а она уже усыпана коробками и стаканчиками от Макдональдса. Мусорные урны находятся на каждом шагу, но, видимо, людям нравится жить в свинарнике.

Не совсем понятно, почему автор этого обращения постеснялся назваться, ведь горожане в своих комментариях единым порывом поддержали его. И еще вот что: если все так ратуют за чистоту, то кто тогда бросает стаканчики мимо урн?..