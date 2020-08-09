На пожаре в воронежской многоэтажке пострадал человек

В субботу вечером в многоэтажном доме по улице 20-летия Октября возник серьезный пожар, вызвавший сильное задымление. Горела пятикомнатная квартира третьем этаже. Спасателям пришлось эвакуировать из здания шесть жильцов в защитных масках. В горевшей квартире уничтожена огнем одна комната, коридор и балкон. Ее жилец отравился продуктами горения и попал в токсикологическое отделение больницы. Причиной пожара, предположительно, стала непотушенная сигарета.

К ликвидации ЧП привлекли 16 человек и четыре машины МЧС. Полностью пожар ликвидировали в 22.54.

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