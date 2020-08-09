С середины следующей недели в Воронеже похолодает

фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

Период жаркой и сухой погоды в Воронеже, по прогнозам синоптиков, завершится в середине новой недели. Понедельник и вторник обещают быть еще жаркими с температурой +26-27. А в среду в регион придет атмосферный фронт, который принесет грозы и дожди. В этот день ожидается 23 градуса выше нуля. В четверг станет еще на три градуса прохладнее. Кроме того, 13-14 августа возможны небольшие осадки.

К выходным температура грозит опуститься до +17…+19, но уже без дождей. Вместе с тем ночная температура существенно не изменится и сохранится на уровне 15 градусов выше нуля.