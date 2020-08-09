Трудное финансовое положение заставило 21-летнего парня из Воронежа обокрасть подругу

Молодому человеку грозит до пяти лет лишения свободы. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Исчезнувшие 100 тысяч рублей стали поводом для 34-летней жительницы Центрального района Воронежа обратиться в полицию. Как пояснила женщина, деньги пропали из ее дома. Поэтому правоохранители составили список людей, у которых был доступ в жилище. Так и удалось установить личность подозреваемого. Им оказался 21-летний приятель заявительницы.

- В отделе полиции он дал признательные показания и объяснил свои действия трудным финансовым положением. Находясь в гостях у потерпевшей, молодой человек воспользовался временным отсутствием хозяйки и похитил деньги из тумбочки. Впоследствии потратил их на личные цели, - рассказали в региональном ГУ МВД.

В отношении подозреваемого правоохранители возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Сейчас молодой человек находится под подпиской о невыезде.