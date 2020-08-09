Воронежцы сфотографировали горы кирпичей, нависших над головами прохожих в самом центре города

стоаница сообщества "Мой и твой Воронеж" в ВК

Жуткое фото опубликовал в субботу вечером участник сообщества «Мой и твой Воронеж» в соцсети «Вконтакте». На кадрах, сделанных с крыши пятиэтажного дома №8 по улице Мира, горы кирпичей, нависшие над тротуаром. Как видно, сейчас в доме проводится капитальный ремонт по замене кровли. Прямо на обрешетке скатной крыши стоят поддоны с новыми кирпичами, уже накренившиеся в сторону тротуара.

- Горы кирпичей, держащиеся на честном слове. Воронежцы, будьте аккуратны! Внизу уже лежат разбитые кирпичи! – предупреждает автор сообщения.

фото предоставлено Пресс-центром ЖКХ

«Комсомолка» сообщила об опасной ситуации в УК Центрального района, в ведении которой находится обслуживание этой пятиэтажки. Факт масштабного ремонта на доме коммунальщики подтвердили, но кто его проводит – загадка. Дело в том, что в плане Фонда капремонта этих работ на 2020 год не значится. Оперативно связаться с региональным оператором, чтобы получить комментарий, не получилось.

Как рассказали нам представители УК, на доме ведутся работы по кровле, фасаду. А кирпичи на крыше – для восстановления оголовков вентиляционных каналов. Причем, доступ на чердак совершенно свободный – для своего удобства рабочие срезали металлическую дверь с входа.

фото предоставлено Пресс-центром ЖКХ

На фотографиях дома издалека видно, что на углу, выходящем на кольцо, действительно ничем не закрепленные стопки кирпичей. «Комсомолка» пытается связаться с фондом капремонта и следит за ситуацией.