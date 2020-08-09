В Воронежской области обнаружили тайник с героином

Сотрудники наркоконтроля ГУ МВД по Воронежской области получили информацию о том, что 39-летняя местная жительница и ее 35-летняя знакомая занимаются незаконным оборотом наркотиков. Проверки в квартире подозреваемых это подтвердили: оперативники нашли в них свертки с порошком, который оказался героином, предназначенным для дальнейшего сбыта. Общий вес наркотика составил более 300 граммов.

В ходе дальнейшего расследования выяснилось, что героин подозреваемые получали через тайники-закладки, о расположении которых узнавали через мессенджер.

Отправившись по указанному в сообщении адресу, полицейские обнаружили на обочине федеральной трассы сверток с порошкообразным веществом, который изъяли и направили на исследование.

- Согласно данным, полученным из ЭКЦ ГУ МВД России по Воронежской области, установлено, что вещество является наркотическим средством – героин, массой 665 граммов, - рассказал в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

В дальнейшем это вещество женщины должны были расфасовать по разовым пакетам и распространить через закладки на территории Воронежа.

В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Фигуранток заключили под стражу.