В Воронеже в ДТП на Остужева пострадал двухлетний пассажир

Утром в субботу, 8 августа, на улице Остужева в районе дома 56/2 произошло столкновение «Рено Датсун» и «Фольксваген Поло». По данным полиции, управлявшая французской иномаркой 41-летняя жительница Воронежа, нарушила правила проезда перекрестка и не предоставила преимущество двигавшемуся по главной дороге «Фольсквагену» под управлением 28-летней местной жительницы.

В результате аварии находившийся в салоне немецкого авто двухлетний пассажир получил различные ранения, его госпитализировали.

В обстоятельствах аварии разбираются полицейские, организована проверка.