Воронежские школьники победили во Всероссийском конкурсе «Моя история»

фото из группы "Волонтёры Победы. Воронежская область" соцсети "Вконтакте"

Стали известны результаты конкурса «Моя история», который проводится совместно Российским Движением школьников при поддержке Фонда президентских грантов. В номинации «Герои есть в каждой семье» определили 258 победителей. Две работы из Воронежской области набрали в ней наибольшее количество баллов от членов жюри — это рассказы о своих родных авторства Алины Скоробогатовой и Кирилла Черных из школы №13 Ленинского района.

Награждение победителей призами пройдет осенью 2020 года.

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