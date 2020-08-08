Воронежцы определились с тем, что они хотели бы видеть на обновленном проспекте Революции

Публичный опрос о том, что воронежцам было бы интересно увидеть на обновленном проспекте Революции был завершен 7 августа. Напомним, мэрия представила десять инициатив, которые, возможно, лягут в основу реконструкции главной улицы города. Соответственно каждый желающий мог проголосовать, какие варианты понравились именно ему. В опросе в итоге приняли участие 2150 человек.

Так как можно было выбрать несколько вариантов, результаты получились не совсем «ровные». Однако однозначно самым привлекательным предложением для горожан стал кинотеатр под открытым небом в Петровском сквере - за него проголосовали 64%.

На втором месте (40% голосов) вариант «Музыка». Горожане хотели бы, что площадка у Театра кукол стала местом выступления музыкантов разных стилей.

Еще один популярный вариант (33% голосов) с площадкой «У Михайловских часов» у дома №47. Здесь когда-то назначались встречи. Там были легендарные «Михайловские часы» с навесом и скамейками. Их установил в 1897 году. Возможно, знаковое место удастся возродить?

Результаты голосования можно посмотреть здесь.