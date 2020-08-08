Пьяный 20-летний воронежец во время дрифта попал в аварию на Университетской площади

Автомобиль сейчас находится на штрафстоянке Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

Пьяный 20-летний воронежец на автомобиле «Фольксваген Джетта» устроил экстремальную езду на Университетской площади. 8 августа примерно в 16.15 у главного корпуса ВГУ молодой человек пустился в дрифт по кольцу. В течение 15 минут он раз за разом уходил в неконтролируемый занос... Парень не стеснялся выезжать на полосу встречного движения.

Однако опасные развороты закончились аварией. Молодой водитель залетел на бордюрный камень..

- В результате ДТП 18-летний пассажир иномарки, находившийся на заднем сидении, будучи не пристегнутым ремнем безопасности, ударился головой о стойку и стекло, которое от удара разбилось, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.

В итоге пассажира пришлось госпитализировать в больницу. В отношении водителя легковушки полицейские составили протоколы по ч.1 ст.12.8, ч.4 ст 12.15, ч.2 ст. 12.16, ст.12.6,ст. 12.33 КоАП Российской Федерации. Автомобиль пока находится на штрафстоянке.