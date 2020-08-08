Ночью в Воронеже пройдут массовые проверки водителей

Проверка будет сплошной Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Вечером и ночью 8 августа в Воронеже пройдут массовые проверки водителей. Особенно внимательно полицейские будут следить за тем, не сел ли, кто из горожан за руль после спиртного.

Проверка будет сплошной, так что инспекторы будут останавливать всех автомобилистов без исключения на заранее выбранном участке дороги. Конечно же, он держится в секрете.

- Если от водителя автомобиля исходит запах алкоголя или его поведение кажется инспекторам ГИБДД странным, ему предлагается пройти проверку на трезвость, а в случае необходимости, и на употребление наркотических веществ, - отмечают в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.

Кстати, если вы стали свидетелем грубых нарушений ПДД, в том числе заметили, что кто-то сел пьяным за руль, сообщите об этом ближайшему наряду ДПС, в дежурную часть по телефону 269-61-02 (круглосуточно) или по телефону 02.