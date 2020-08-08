Под Воронежем пациент, которого не обследовали на коронавирус, засудил медиков

В итоге был назначен штраф - 25 тысяч рублей Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

В Семилукском суде рассмотрели дело о в отношении должностного лица местной районной больницы. Медиков обвинили в нарушении закона в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения (ч.2 ст.6.3 КоАП РФ).

Как установил суд, местному жителю не провели лабораторное обследование на коронавирус спустя 8-10 дней со дня контакта с больным СОVID-19. Хотя потенциальный пациент находился под медицинским наблюдением.

- Данные нарушения представляют опасность распространения новой коронавирусной инфекции СОVID-19 для окружающих, за которое предусмотрена административная ответственность, - сообщают в суде.

В итоге был назначен штраф - 25 тысяч рублей.