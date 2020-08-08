Брошенный кавалер в Воронежской области из мести угнал машину у возлюбленной

Несколько дней назад в Борисоглебске у 32-летней местной жительницы угнали ее автомобиль «Рено Логан». Хотя женщина припарковала машину во дворе частного дома по улице Павловского.

Оперативники быстро нашли легковушку. Он стояла на пересечении улиц Свободы и Первомайской. В дальнем оказалось, что «Рено» угнал 29-летний местный житель. Мужчина познакомился с хозяйкой машину в социальных сетях и пригласил ее в кафе. Однако после встречи девушка перестала отвечать на его звонки. Вот кавалер и пришел к ней домой, но никого не застал.

Учитывая, что мужчина был еще и пьян, его посещали не лучшие идеи. Например, он придумал отомстить, угнав автомобиль. Названный гость знал, где в машине хранятся ключи от замка зажигания. Примерно в 2,5 километрах от дома хозяйки он бросил машину и ушел.

Теперь же ему предстоит ответить по части 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».