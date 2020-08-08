Воронежец отправил мошеннику свою электрогитару и в придачу 18 тысяч рублей

33-летний воронежец нашел в интернете объявление о продаже электрогитары. Мужчина списался в мессенджере с продавцом и договорился об обмене инструмента на схожий, но с его доплатой. Так и решили.

Воронежец отправил свою электрогитару, а также доплату - 18 тысяч рублей. В течение нескольких дней он терпеливо ожидал посылку из Московской области, однако в ответ ему ничего не пришло. А продавец перестал выходить на связь. Мужчина был вынужден обратиться в полицию. Причиненный ущерб составил 54 тысячи рублей.

Правда, этого мошенника нашли быстро. Им оказался 30-летний житель Московской области. В отделе полиции он признался, что попал в сложное финансовое положение. Инструмента никакого у него не было. А вот полученную от воронежца гитару он действительно продал.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». А это до 5 лет тюрьмы. Сейчас москвич находится в изоляторе.