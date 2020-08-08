В Воронежской области у 81-летней пенсионерки отобрали последние сбережения с помощью сказки о компенсации за лекарство

В Подгоренском районе 81-летней местной жительнице пришлось обращаться в полицию после звонка из социальной службы. Пенсионерке на мобильный телефон позвонил некий человек и пообещал компенсацию за ранее приобретенные лекарства. Старушка и поверила.

Соцработник узнал у женщины персональные данные ее банковского счета. Якобы они были нужны для начисления выплаты. Доверчивая женщина продиктовала все до последней цифры. Когда же она обратилась в банк, то узнала, что с ее счета списаны последние накопления - 50 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дела по статье «Мошенничество». Теперь полицейским предстоит найти того, кто столь подло пытается нажиться на пенсионерах.