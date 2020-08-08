Зарплата председателя Воронежского облсуда за год выросла почти до 4,7 млн рублей

На сайте Воронежского областного суда опубликовали декларации работников Фемиды. Так, доход председателя Василия Тарасова за 2019 год составил около 19 млн рублей. Однако по основному месту работы он получил лишь чуть менее 4,7 млн рублей. Для сравнения в 2018 году было 4,5 млн.

Большая же часть из полученных сбережений - 13,5 млн - от продажи имущества. Судя по прошлогодним документам, Василий Тарасов уступил земельный участок в 780 кв. м., жилой дом в 396 кв.м. и квартиру в 97,5 кв.м.

Однако в 2019 году председатель облсуда приобрел новый дом в 163,9 кв. м и земельный участок в 2 тыс. кв. м. Если гараж в 67,7 кв. м. до этого значился в пользовании, то теперь перешел в собственность. Также есть служебная квартира в 123,8 - ее Василий Тарасов использует по договору найма. Собственного автомобиля у председателя нет.

Что же касается графы «иные» доходы: по ней Василий Тарасов заработал немногим более 800 тысяч рублей.

Супруга Василия Тарасова не задекларировала за 2019 год какого-либо дохода. Зато у нее есть машина Nissan Juke и гараж в 170,6 кв. м - ранее сообщалось, что он «лодочный». Также женщина арендует земельный участок в 224 кв. м.