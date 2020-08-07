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В Воронеже на проспекте Революции будет дежурить еще одна машина ГИБДД

Только за последнюю неделю на главной улице столицы Черноземья зафиксировали 39 нарушений правил дорожного движения
Юрий КозловЮрийКозлов
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На проспекте Революции хотят навести порядок с помощью еще одного экипажа ГИБДД.

На проспекте Революции хотят навести порядок с помощью еще одного экипажа ГИБДД.

Фото: из архива «КП»

В региональном ГУ МВД решили выделить дополнительный экипаж ГИБДД для ежедневного дежурства вечером и ночью на проспекте Революции.

На усиление патрулирования главной улицы Воронежа вынуждены были пойти из-за участившихся нарушений правил дорожного движения. Только за последнюю неделю их зафиксировали 39.

Особое внимание при дежурстве обещают уделять машинам, не пропускающим пешеходов, проезжающим на красный свет и не соблюдающим правила парковки.

Воронежцам напоминают: если вы стали свидетелем грубого нарушения правил или увидели водителя в явно неадекватном состоянии, сообщите об этом ближайшему наряду ДПС или позвоните в дежурную часть по телефонам 269-60-79 или 102 (они работают круглосуточно).